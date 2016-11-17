Мы проиграли Майдан : Три головы упали — выросла тысяча!

22.11.2016 (15:04)

Ах, да — у нас же война... На войну удобно списать все промахи, недочеты

Три года назад мы вышли на Майдан. Было холодно, темно, страшно. Нас было мало... Мы знали, что когда-нибудь это случится. С момента избрания Януковича президентом знали — мы выйдем на Майдан. Но что нас будет так мало — я не думал. Знал, что миллионы проголосовали за Яныка. Знал, что миллионам всё равно. Но в то, что со всего Киева выйдет всего несколько сот людей — не верил. Хриплый мегафон, мелкий снег, холодный гранит, тусклые фонарики... Потом приехала озвучка Кличко, потом стало веселее, потом появилась надежда...

Всегда во все времена эти несколько сот человек решают всё. Самые смелые, самые стойкие. Так было на Михайловской, так было на Майдане, так было на Груше, так было на Институтской, так много раз было на этой проклятой войне... Самые светлые, самые надежные, самые лучшие люди. Но потом почти всегда непременно приходит массовая серость, и уничтожает всё. Потому что серым ненавистно всё светлое, лучшее, на которое они не способны.

Прошло три года с начала Майдана, а вместо одного поверженного Дракона появились тысячи. Сотни тысяч, миллионы серых, невзрачных, ни на что неспособных дракончиков и дракош прожигают свою маленькую, никчёмную жизнь — тихо воруют, непременно лгут, косят от армии, ждут безвизовый режим, ждут американских морских пехотинцев, ждут грузинских чудотворцев, читают взахлёб пономаря, и заклёвывают всех, кто живёт и думает иначе.

После Майдана розданы пачки обещаний, но не сделано почти ничего. Не наказан ни один убийца Небесной сотни. Не наказан ни один чиновник команды Януковича. Партия регионов благополучно вернулась во власть. В правительстве, в парламенте, среди губернаторов, и на местах — всё те же лица. Не проведена реформа прокуратуры. Не реформирована судебная система. Не проведена реформа военного ведомства. Не реформирован оборонпром. Система налогообложения по-прежнему «азаровская». Таможенная система всё та же "калетниковская". По индексу экономической свободы Украина по-прежнему на 162-м месте в мире...

Ах, да — у нас же война... На войну удобно списать все промахи, недочеты; за войной удобно спрятать всё грандиозное воровство... Да. У нас война. Но почему-то во время войны разрыв между богатыми и бедными только увеличивается. Богатые становятся в сотни раз богаче. Бедные — в разы беднее... Президент страны зарабатывает сотни миллионов во время войны, и на войне, а семьи погибших героев еле-еле сводят концы с концами. Электронные декларации чиновников — это вообще феерический позор! За это стоял Майдан?..

Не надо делать Майдан праздником. Мы его проиграли. Серая безликая масса приспособленцев победила Майдан, и присвоила его ценности, как присваивала она до этого заводы, фабрики, пароходы... Теперь мы присутствуем на заключительном акте пьесы, когда те неравнодушные и светлые, кто первым вышел на Майдан, кто стоял на нём до конца, кто воспринял войну как личное дело, объявляются врагами народа и предателями режима. Революция не пожирает своих детей. Революцию пожирает Контрреволюция.

Хочу поблагодарить всех, кто не побоялся выразить мне поддержку в эти дни. Вся президентская рать ополчилась на меня, бросила в бой своих штатных блогеров, безликих ботов, и толпы серой крикливой массы, не желающей ни о чём думать. Ещё бы! – Касьянов посмел сравнить их святейшество с преданным анафеме мелким жуликом Януковичем. Тут же поставили тавро "выбеливание яныка". Сквернословная толпа не знает, что такое ирония, сарказм, насмешка, гипербола... Толпа с удовольствием подхватывает любые, самые чудовищные обвинения, чтобы поставить на место выскочку, чтобы не видеть – в сравнении свою мелкую, нелепую жизнь...

Тонны ядовитой лжи вылиты в социальные сети. Старой, новой, свежайшей... Я и не думал, что подлость человеческая столь безгранична... Нет никакого смысла оправдываться и объясняться — всё ложь. Добрались уже и до моей семьи, моих детей. Слышал, "жаль, вас не кокнули на Майдане или на войне — всем бы дышалось легче"...

Легче не будет. Не надейтесь. Что бы вы ещё не придумали — поедание жареных снегирей, воровство денег, работу на сепаров, растление малолетних — вам не удастся меня остановить. Борьба делает меня только злее.

Юрий Касьянов