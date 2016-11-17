Киберполиция нашла интернет-мошенника из Ужгорода

22.11.2016 (16:05)

Закарпатская полиция поймала в Ужгороде интернет-мошенника

Специалисты сектора по борьбе с киберпреступностью раскрыли преступление и помогли задержать ужгородца, который обманул жителя Чернигова на 1200 гривен.

42-летний черниговец стал жертвой афериста, который занимался псевдопродажем хозяйственных товаров в сети Интернет.

Продавец из Ужгорода обманул мужчину на 1200 гривен, которые тот переслал на счет за стиральный порошок. Не получив соответствующего товара, и поняв, что его обманули, черниговец обратился за помощью к киберполицейским Закарпатья.

Специалисты сектора противодействия киберпреступности ГУНП в Закарпатской области провели расследование и установили личность мошенника. Им оказался 29-летний житель Ужгорода. Вчера, 21 ноября, ему объявили о подозрении совершения уголовного преступления по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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