Убита дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова

|Женщину похоронили в тайне от всех на кладбище «Минор» в Ташкенте
Женщину похоронили в тайне от всех на кладбище «Минор» в Ташкенте
Убита старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара. Подробности со ссылкой на источник из Службы национальной безопасности страны сообщает сайт Центр-1 во вторник, 22 ноября.
Издание пишет, что умерла 44-летняя Гульнара 5 ноября в результате отравления. Ночью её тайно похоронили на кладбище «Минор» в Ташкенте. Могилу сровняли с землей.
Официальных комментариев от властей Узбекистана пока не поступало.
Напомним, что президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября 2016-го. БИЗНЕС выяснял, как живет Узбекистан после Каримова.
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