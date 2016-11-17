Убита дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова

22.11.2016 (18:21)

Женщину похоронили в тайне от всех на кладбище «Минор» в Ташкенте

Женщину похоронили в тайне от всех на кладбище «Минор» в Ташкенте

Убита старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара. Подробности со ссылкой на источник из Службы национальной безопасности страны сообщает сайт Центр-1 во вторник, 22 ноября.

Издание пишет, что умерла 44-летняя Гульнара 5 ноября в результате отравления. Ночью её тайно похоронили на кладбище «Минор» в Ташкенте. Могилу сровняли с землей.

Официальных комментариев от властей Узбекистана пока не поступало.

Напомним, что президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября 2016-го. БИЗНЕС выяснял, как живет Узбекистан после Каримова.

Землетрясение в Японии : Появились кадры цунами на реке (ВИДЕО)