Мэр Ужгорода принимал у себя шейха из Катара (ФОТО)

22.11.2016 (19:19)

Закарпатье посетил катарский шейх

Генеральный директор компании «Бин Махмуд Трейдинг БМТ» Эмад Абу Алруб приехал в Закарпатье для ознакомления с направлениями, интересными для инвестирования.

Сегодня ужгородский городской глава Богдан Андриив встретился с делегацией из украинско-арабского делового совета - президентом шейхом Эмад Абу Алрубом, вице-президентом Олегом Березюком, помощниками Стефаном Окснером и Владимиром Фрындаком.

Шейх представляет Катар, фирма, с которой он работает - одно из крупнейших на Ближнем Востоке предприятий по сооружению дорог, мостов, аэропортов. Однако на встрече в городском совете Ужгорода отмечалось, что бизнесменов не только Катара, но и Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран интересуют различные направлениям потенциального вложения средств - туристическая индустрия, сельское хозяйство, медицинские и рекреационные услуги, минеральные воды, банковское дело и тому подобное. Закарпатье же привлекает еще и особой для жителей теплых и пустынных стран красивейшей природой, а также удаленное от конфликтного востока и зоны АТО, своей безопасностью, толерантностью, царившей в многонациональном крае веками.

Богдан Андриив рассказал гостю о Ужгороде, его кадровый потенциал, прежде всего медиков, ученых, представил несколько направлений, куда городу бы хотелось привлечь иностранные инвестиции.

В частности, речь шла о проекте рекреационно-спортивного комплекса на термальной воде Aquatic Center Uzhgorod, представленного и в конце сентября на инвестиционном форуме с участием дипломатических представителей 39 стран мира. Заинтересовала шейха также информация о сотрудничестве Ужгорода с городами-партнерами в различных странах мира. Нынешний визит и встреча Эмада Абу Алруба с мэром Богданом Андриивым были только первыми, ознакомительными, договорились о продолжении контактов.

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