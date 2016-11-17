После землетрясения в Японии река потекла вверх против течения (ВИДЕО)
23.11.2016 (07:11)
В Японии в реке Сунаоши после цунами вода потекла вверх против течения
В Японии в реке Сунаоши после цунами вода потекла вверх против течения.
Об этом сообщает BBC.
21 ноября в Японии у побережья префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3.
Затем произошло цунами. Волны достигали 1,4 метра. Жителей побережья префектуры Фукусимы в Японии призвали подняться на более высокие точки местности из-за опасности затопления.
Было предупреждение о волнах в высоту до трех метров.