После землетрясения в Японии река потекла вверх против течения (ВИДЕО)

23.11.2016 (07:11)

В Японии в реке Сунаоши после цунами вода потекла вверх против течения

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В Японии в реке Сунаоши после цунами вода потекла вверх против течения. Об этом сообщает BBC. 21 ноября в Японии у побережья префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3. Затем произошло цунами. Волны достигали 1,4 метра. Жителей побережья префектуры Фукусимы в Японии призвали подняться на более высокие точки местности из-за опасности затопления. Было предупреждение о волнах в высоту до трех метров.