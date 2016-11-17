На Закарпатье уже установлена первая новогодняя елка

|Первая на Закарпатье новогодняя елка установлена в Берегово
В Берегово установили первую в Закарпатской области новогоднюю елку, высота которой имеет 12 метров.
Как отметил городской голова Береговая Золтан Бабяк, это дерево удалось получить в ходе реконструкции КПП "Лужники", которое по плану подлежало вырубке и ликвидации.
Теперь эта елка будет украшать город во время новогодних и рождественских праздников.
"Украшение праздничной елки запланировано после торжественного зажжения первой свечи на адвентському венчике, то есть после 27 ноября", - отметил мэр.
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