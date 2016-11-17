В Закарпатье мужчина расстрелял полицейских из Калашникова

23.11.2016 (09:54)

Закарпатец открыл огонь по полицейским из автомата

Во вторник вечером (22.11) в Раховском районе Закарпатской области произошло ЧП с использованием огнестрельного оружия. Около 20 часов в районное отделение полиции поступила информация, что в с.Видричка местный житель разгуливает по селу с автоматом Калашникова.

На место сразу выехала оперативная группа сотрудников полиции, которые начали патрулирование села. Ими было решено посетить местного жителя 1963 года, ранее уже подозревался именно по статье хранения оружия. В начале года его уже "брали" с пулеметом "Узи".

Найдя преступника на одной из улиц, попытались убедить его отдать оружие. Тот в ответ открыл беспорядочную стрельбу из автомата, в результате чего лейтенант полиции получил огнестрельное ранение кисти. Кроме того, шесть автоматных пуль прошили автомобиль еще одного полицейского. За следующие несколько секунд полицейские обезвредили преступника.

Как выяснилось, это был 53-летний житель Видричка, ранее судимый за незаконное обращение с оружием. Впоследствии медики установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас преступник задержан и находится в изоляторе, оружие - автомат Калашникова с уничтоженным номером - изъята, ее происхождение выясняется. С места происшествия изъяты гильзы калибра 7,62, а дома у задержанного - 23 патрона к автомату и трость со встроенным лезвием. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Геннадий Москаль поручил руководству Главного управления национальной полиции в Закарпатской области отметить участников опергруппы за проявленный профессионализм и мужество при задержании опасного вооруженного преступника. Кроме того, в ближайшее время полицейские будут отмечены лично председателем ОГА на областном уровне.

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