Сегодня в Ужгороде будет затруднено движение по Собранецкой

23.11.2016 (10:52)

В Ужгороде проводят работы по восстановлению люков на Собранецкой

КП «Водоканал г. Ужгорода» сообщает, что, бригадой участка водопроводной сети будут проводиться работы по замене и восстановлению уличных люков, ревизии запорной арматуры и очистке камер, которые находятся в ненадлежащем состоянии, по улице Собранецкой от начала улицы и до дома №42 (поворот на улицу Кошицкого).

В связи с этим, временно, будет затруднено автомобильное движение на участке автодороги в районе проведения работ. Просим быть внимательными проезжая мимо ограждающие знаки на месте проведения ремонтных работ.

Также, просьба к водителям, быть внимательными проезжая мимо ограждения, на местах недавно восстановленных уличных люков, чтобы не разрушать свежую бетонную стяжку люков.

Когда завершат ремонты дорог в Ужгороде? (ВИДЕО)