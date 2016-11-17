Закарпатский "Чикатило" рассказал, как убивал женщин (ВИДЕО)

23.11.2016 (11:08)

Закарпатец сознался в двух убийствах женщин

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30-летний житель с.Русская Кучава Мукачевского района Закарпатской области подозревается в совершении двух убийств своих сожительниц. Первое случилось в июне этого года, второе - еще в августе 2014-го.1 июля с.г. в полицию Мукачевского района поступило заявление от жительницы села Русская Кучава Мукачевского района. Заявительница сообщила об исчезновении своей 34-летней соседки. По словам заявительницы, соседка еще 28 июня пошла в сад за селом за сливами вместе со своим 30-летним сожителем, и после этого пропала без вести.В указанный фруктовый сад за селом Р.Кучава прибыла следственно-оперативная группа. С помощью служебной собаки полицейские нашли прикрытое ветками тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти.По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подозрение в убийстве женщины упало на ее 30-летнего сожителя. Этот человек отсидел 7 лет в тюрьме за убийство родной матери...В ходе расследования задержанный сознался в еще одном убийстве женщины. Как рассказал мужчина, в августе 2014 он лишил жизни еще одну свою сожительницу, тело которой закопал в сарае. Там и нашли скелет убитой женщины.Убийцу двух женщин взят под стражу, он находится в СИЗО. Долгое время в Киеве проводилась сложная ДНК-экспертиза останков второй жертвы. Тело женщины идентифицировали - это жительница Мукачевского района 1981 г.р.После заключения экспертизы задержанному вчера, 22 ноября, следователи объявили о подозрении в совершении второго убийства женщины. 30-летний житель Мукачевщины обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.115 ч.1, п.13 ч.2 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершало убийство), а также по ст.185 ч.2 (убийца снял с убитой им второй женщины золотые вещи, которые сдал в ломбард).За двойное убийство мукачевцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Досудебное следствие по делу уже завершено, окончательное решение за судом.Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.