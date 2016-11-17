Польша примет миллион мигрантов из Украины

23.11.2016 (16:40)

Польша ждет украинских гастарбайтеров

Украинцы пользуются популярностью как хорошие работники среди польских предпринимателей. Власти соседеней Польши планируют в ближайшие годы привлечь дополнительно 1 млн трудовых мигрантов из Украины, Беларуси и Вьетнама, так как они хорошо себя зарекомендовали на рынке труда.

Об этом сообщил президент Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казмерчак.

"В ближайшие годы Польше будет необходим 1 млн трудовых мигрантов. И мы заинтересованы в мигрантах из трех направлений: Украина, Беларусь и Вьетнам. Это три группы работников, которые хорошо себя зарекомендовали в Польше, с ними не возникает никаких проблем", – сказал Казмерчак.

Он отметил, что работники из этих трех стран самые законопослушные и не приезжают в расчете на получение пособия, в отличие от жителей других стран.

Также Казмерчак подчеркнул, что, по подсчетам польского правительства, в стране уже работает 1 млн украинцев, которые очень хорошо интегрируются в местную культуру.

"Нам не нужно заниматься их интеграцией, учить языку, решать вопросы жилья, потому что они хорошо с этим справляются сами. И польское правительство это прекрасно понимает. Мы не хотим принимать мигрантов из Северной Африки, которые в большинстве своем не работают", – сказал он.

Казмерчак сообщил, что Польша рассчитывает с помощью мигрантов покрыть недостаток польских работников, который возник из-за ряда причин. Первая – низкая рождаемость, которая составляет сегодня 1,3 ребенка на семью, тогда как необходимо добиться показателя 2,15 ребенка на семью. Для этого Польша внедрила программу поддержки семей с двумя и больше детьми. Им выплачивают ежемесячно чуть больше 100 евро на второго и последующих детей.

Второй проблемой стало то, что после вступления в Евросоюз из Польши выехало около 2 млн трудоспособных граждан. Сейчас Польша работает над тем, чтобы мотивировать их возвращаться в страну.

Еще одной проблемой является то, что в Польше недавно был снижен пенсионный возраст, что также в будущем будет негативно сказываться на количестве трудоспособного населения.

По словам Казмерчака, если проблему низкой рождаемости можно решить в течение 25 лет, проблему возврата поляков на родину – в течение 2 лет, то процесс трудовой миграции можно наладить довольно быстро.

Как сообщалось, эксперты оценивают количество работающих в Польше украинцев на уровне 800 тыс. – 1 млн человек, а по данным польской стороны таких трудовых мигрантов насчитывается около 1 млн человек.

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