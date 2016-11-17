В Нацпарке "Синевир" на Закарпатье медведи готовятся к зимней спячке (ФОТО)

24.11.2016 (14:43)

В Закарпатье медведи готовятся зимней спячке

Уже как 5 лет работает в НПП «Синевир» Реабилитационный центр для бурых медведей, который занимается реабилитацией косолапых, подвергшихся жестокому обращению и содержались в неволе с нарушением природоохранного законодательства.

Площадь центра занимает 12 гектаров. Сейчас здесь содержится 19 бурых медведей. Некоторые из них уже готовятся к зимней спячке.

Животные, которые сюда попали, проходят карантин, соответствующие прививки, а затем осуществляется их адаптация к полувольным условиям пребывания. Так, что значительные усилия центра направлены на санитарное, ветеринарное, пищевое обеспечение зверей, сообщают в НПП "Синевир".

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