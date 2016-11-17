Для некоторых категорий украинцев отменили плату за национальные визы в Венгрию

|Гройсман похвастался большим прорывом в отношениях с Венгрией
Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ссылаясь на венгерского коллегу Орбана Виктора.
Премьер-министр Венгрии Орбан Виктор только что сообщил о решении - отменить для украинцев плату за национальные визы. Приветствую это решение!», - написал Гройсман.
Национальные визы выдаются для учебы в университете, командировок, трудовой деятельности, участия в спортивных и культурных мероприятиях, воссоединения семьи.
Национальная виза выдается для одного государства, в котором заявитель планирует пребывать длительный срок.
Гражданам других государств, имеющих национальную визу, разрешается перемещаться по всей территории Шенгенской зоны.
В то же время, окончательное решение о разрешении пересечь границы принимается пограничной службой, которая может проверить цель поездки, соблюдение правил въезда и наличие финансовых средств.
Для туристических поездок в Венгрию необходимо будет оформлять шенгенскую визу и оплачивать ее соответствующую стоимость.
Ранее Виктор Орбан призывал всех венгров, проживающих на территории Украины, принять участие в выборах в Венгрии
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