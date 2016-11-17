Для некоторых категорий украинцев отменили плату за национальные визы в Венгрию

24.11.2016 (15:23)

Гройсман похвастался большим прорывом в отношениях с Венгрией

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ссылаясь на венгерского коллегу Орбана Виктора.

Премьер-министр Венгрии Орбан Виктор только что сообщил о решении - отменить для украинцев плату за национальные визы. Приветствую это решение!», - написал Гройсман.

Национальные визы выдаются для учебы в университете, командировок, трудовой деятельности, участия в спортивных и культурных мероприятиях, воссоединения семьи.

Национальная виза выдается для одного государства, в котором заявитель планирует пребывать длительный срок.

Гражданам других государств, имеющих национальную визу, разрешается перемещаться по всей территории Шенгенской зоны.

В то же время, окончательное решение о разрешении пересечь границы принимается пограничной службой, которая может проверить цель поездки, соблюдение правил въезда и наличие финансовых средств.

Для туристических поездок в Венгрию необходимо будет оформлять шенгенскую визу и оплачивать ее соответствующую стоимость.

Ранее Виктор Орбан призывал всех венгров, проживающих на территории Украины, принять участие в выборах в Венгрии