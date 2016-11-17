Крупнейший теракт в Израиле: Исламисты сожгли половину города Хайфа (ВИДЕО)

24.11.2016 (18:36)

Мощный пожар полыхает несколько часов

Рейтинг: 0

Мощный пожар полыхает несколько часов. Бедствие настолько велико, что в Израиль на борьбу с огнем уже направили свои самолеты Италия, Хорватия, Греция, Кипр, Россия и другие страны. Пламя бушует почти в половине города, огонь объял многие улицы Хайфы, дома, парки, выгорают целые жилые кварталы.Трудность в борьбе с огнем заключается в том, что в Хайфе начался сильный ветер. Власти эвакуируют жителей 12 районов города, объявлен режим ЧП.В полиции допустили, что причиной страшного пожара мог стать поджог города на национальной почве.В то же время в соцсетях пишут, что это не последний теракт и поджоги будут случаться и дальше.Сначала пожар вспыхнул по улице Ашлаг и около моста Паз. Сильный ветер перекинул пламя на соседние дома. За короткое время огнем была объята большая часть города, местные спасатели и пожарные признали свое бессилие и надеются на помощь других стран. Над Хайфой летает военный самолет, он сбрасывает воду на крупные очаги пожара.Пока пойманы двое подозреваемых, это молодые люди арабской наружности. После допроса в участке один из них был отпущен,второй остался под наблюдением полиции.Известно о десятках пострадавших, они все говорят, что невозможно дышать и на улицах полная неразбериха, люди сами не понимают, куда бегут.Власти признали, что пожар масштабный, и ущерб может быть очень колоссальным.