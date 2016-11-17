Средняя продолжительность жизни в Европе достигла 80 лет

24.11.2016 (18:50)

В 17 странах показатель выше среднего

Средняя продолжительность жизни европейцев увеличилась более чем на шесть лет с 1990 года и впервые достигла 80 лет, говорится в совместном докладе Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

В докладе, опубликованном 23 ноября, приводятся результаты анализа системы здравоохранения в 36 европейских странах с учетом факторов риска, расходов на здравоохранение и доступа к медицине.

Согласно результатам исследования, средняя продолжительность жизни увеличилась с 74,2 года в 1990 году до 80,9 года в 2014 году. При этом в 17 странах показатель выше среднего (Испания — 83,3, Италия — 83,2), а в Болгарии и Латвии — ниже (74,5).

Израиль занимает одно из ведущих мест в мире по продолжительности жизни. В рейтинге, опубликованном агентством Bloomberg, в который вошли 55 стран с населением более пяти миллионов человек, на первом месте в этом Гонконг, далее следуют Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.

В Израиле, который занимает 7 место в рейтинге, средняя продолжительность жизни – 82,15 года.

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