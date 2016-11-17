Правоохранители устроили в Мукачево зрелищный взрыв авто (ФОТО, ВИДЕО)

25.11.2016 (16:15)

Эксперты-криминалисты Закарпатья повышали уровень своего профессионализма

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Таким образом эксперты-криминалисты Закарпатья повышали уровень своего профессионализма - изучали теорию и подкрепляли ее насыщенной практической частью.На днях закарпатские следователи имели возможность принять участие в тренинге, организованном специалистами Консультативного миссии ЕС. Обучение проводились на базе Львовского государственного университета.Проникнутым от иностранных специалистов опытом специалисты следственного управления решили подкрепить знания на практике, а именно на полигоне в Мукачево.Правоохранители отмечают, практические занятия предусматривали исследования биологических, запаховых, дактилоскопических следов, отпечатков шин. Эксперты учились обезвреживать взрывоопасные предметы действием гидравлического пистолета.Чтобы максимально приблизить условия обучения к реальным, тренеры организовали инсценировку взлома. Но наиболее ярким моментом практики был подрыв авто. В результате следователи обследовали обломки автомобиля, проявляли и сохраняли следы «преступления».Важно, что в проведении первоочередных следственных действий, специалисты использовали передано Консультативной миссией ЕС новое оборудование.Как это было, смотрите на видео: