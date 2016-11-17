Москаль "наехал" на Кутового: За базар надо отвечать!

25.11.2016 (17:04)

Москаль развеял фейк министра Кутового

В Закарпатье прибыла рабочая группа по проверке законности рубок, выявленных по данным созданной Госгеокадастром интерактивной карты.

- Специальная комиссия, которую своим приказом создало Государственное агентство лесных ресурсов Украины, должна начислять 22 человека, но к нам приехали только 12, - отмечает Геннадий Москаль. - Вчера они проверили Ужгородский район и не установили никаких подтверждений широко «разрекламированного» министром аграрной политики господином Кутовым «уничтожения Карпат». Там, где интерактивная карта показывала незаконные рубки, оказались заброшенные сады совхоза-завода «Ужгородский», сельские пастбища и поляны, где лес никогда не рос.

Сервер «Госгеокадастра», который создавал интерактивную карту, внезапно завис, а люди сбежали на больничные. Уже понятно, что господину министру сначала следовало прислать комиссию, а потом делать заявления для СМИ о «массе незаконных рубок, которые поражают». Работа комиссии продолжается, и о ее результатах мы сообщим. Но если факты не подтвердятся, будем просить многоуважаемого господина министра приехать в Закарпатье, собрать пресс-конференцию и публично извиниться за распространение недостоверной информации. Как говорят на Донбассе, «За базар надо отвечать!»

Напомним, что в начале ноября министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой представил на заседании правительства интерактивную карту вырубки лесов Украины, по данным которой треть вырубок на Закарпатье вроде как незаконная. Впоследствии выяснилось, что под видом рубок на карте представлены даже долины, где лес никогда не рос в силу природных условий.

Москаль сомневается в компетентности министра АПК