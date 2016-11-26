В Закарпатье полиция поймала проститутку на сводничестве (ФОТО)

26.11.2016 (13:11)

Проститутка из Хуста попалась еще и на сводничестве

В одном из отелей Хуста в Закарпатской области работники полиции задокументировали факт проституции и сводничества. 25-летняя проститутка подыскала для клиента свою 19-летнюю подругу. Думала заработать, а в итоге понесет уголовную ответственность.

В ходе оперативно-профилактической отработки Хуст работники полицейского отдела по борьбе с торговлей людьми задокументировали факт сводничества и проституции в одной из гостиниц города.

Два парня познакомились в баре с 25-летней хустянкой. После употребления алкогольных напитков кавалерам захотелось секса. Поскольку их было двое, то девушка предложила свою 19-летнюю подругу. За интимные услуги проститутки взяли по 500 гривен. И все бы ничего, да их разоблачила полиция...

Младшая проститутка понесет административную ответственность (заплатит штраф) за занятие проституцией. А вот на ее 25-летнюю подругу ожидает предусмотренная законом уголовная ответственность по ст.302 Уголовного кодекса Украины (Сводничество). По данному факту начато следствие.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В Закарпатье администратор отеля поставляла клиентам проституток (ФОТО)