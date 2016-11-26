Что с декабря добавят к зарплатам бюджетников

26.11.2016 (19:09)

Закатайте губу - повышение заработков в бюджетной сфере будет небольшим

С 1 декабря должно произойти третье за год повышение соцстандартов, которое коснется и бюджетной сферы — минимальный тарифный оклад (1 разряд) вырастет на 150 грн. На столько же повысится и минимальная зарплата, которая с 1 декабря не может быть меньше 1600 грн (без вычета налогов), на руки получается 1444 грн.

А вот с 1 января малооплачиваемые станут получать почти вдвое больше: по проекту закона о госбюджете на 2017 г., минзарплата не может быть меньше 3200 грн без вычета налогов, или 2576 на руки.

Как изменятся заработки у разных профессий?

Как видно из инфографики, с 1 декабря плановое повышение заработков в бюджетной сфере будет небольшим.

Например, уборщица или подсобник получат больше на 84 грн, врач-терапевт — на 260 грн, доцент вуза — на 546 грн. Основной рост зарплат ожидается с 2017 г.: как нам подтвердили в департаменте зарплаты и условий труда Минсоцполитики, в бюджетной сфере не будет зарплат ниже 3200 грн. Но в эту сумму войдут не только оклады, они с 1 января не изменятся, но и различные доплаты и премии.

Например, учитель 1 категории (10 разряд) после повышения тарифных ставок с 1 декабря будет иметь оклад 2430 грн, или на 273 грн больше, чем сейчас. Кроме того, он по-прежнему получит доплаты: 20% от оклада за классное руководство, 10% — за проверку тетрадей, плюс на всю эту сумму начислят надбавку за выслугу лет (10%). В итоге получится 3475 грн против 3085 грн зарплаты в ноябре. То есть с декабря прибавка составит 390 грн. Но за январь учитель получит такую же сумму.

Другой пример: младшая медсестра (3 разряд) в больнице сейчас имеет оклад 1532 грн и надбавку за интенсивность работы 30%, в сумме 1992 грн. С 1 декабря ее оклад вырастет до 1615 грн, а зарплата — до 2100 грн (+108 грн). Но с 1 января 2017 г. ей государство доплатит еще 1100 грн "просто так", т. к. меньше чем 3200 теперь платить нельзя.

Повышение минзарплаты до 3200 грн с 1 января 2017 г. выравняет зарплаты у бюджетников 1—6 разрядов.

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