В Ужгороде среди ночи обчистили магазин обуви

|Полиция разыскивает злоумышленников, обокравших магазин в Ужгороде
Из обувного магазина в областном центре Закарпатья, который находится под охраной частной охранной фирмы, неизвестные злоумышленники похитили ночью ноутбук.
Сегодня ночью в полицию Ужгорода поступило сообщение от жительницы города. Заявительница работает продавцом в магазине обуви. Около двух часов ночи в их магазин проникли, взломав замок на двери, неизвестные злоумышленники и похитили ноутбук стоимостью около 6500 гривен.
По факту кражи с проникновением в помещение (ст.185 ч.3 Уголовного кодекса Украины) полиция начала уголовное производство. Полиция разыскивает злоумышленников, обокравших магазин.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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