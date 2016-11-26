В Ужгороде среди ночи обчистили магазин обуви

28.11.2016 (09:24)

Полиция разыскивает злоумышленников, обокравших магазин в Ужгороде

Из обувного магазина в областном центре Закарпатья, который находится под охраной частной охранной фирмы, неизвестные злоумышленники похитили ночью ноутбук.

Сегодня ночью в полицию Ужгорода поступило сообщение от жительницы города. Заявительница работает продавцом в магазине обуви. Около двух часов ночи в их магазин проникли, взломав замок на двери, неизвестные злоумышленники и похитили ноутбук стоимостью около 6500 гривен.

По факту кражи с проникновением в помещение (ст.185 ч.3 Уголовного кодекса Украины) полиция начала уголовное производство. Полиция разыскивает злоумышленников, обокравших магазин.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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