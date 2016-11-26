На Закарпатье вдоль трассы "Киев-Чоп" незаконно вырубили лес (ФОТО)

|На автодороге "Киев-Чоп" обнаружили 40 кубов срезанного леса
26 ноября около 2 часов дня мукачевские патрульные получили сообщение о незаконной вырубке леса на автодороге "Киев-Чоп".
Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили около 40 кубов срезанного леса, грузовой автомобиль, вероятно предназначенный для загрузки и перевозки древесины, бензопилы и группу рабочих.
Никаких разрешительных документов на проведение работ мужчины не имели.
Поскольку патрульные видели в событиях признаки уголовного преступления, они вызвали на место следственно-оперативная группа, к приезду которой обеспечили охрану места происшествия и отобрали объяснения у присутствующих.
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