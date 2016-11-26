На Закарпатье вдоль трассы "Киев-Чоп" незаконно вырубили лес (ФОТО)

28.11.2016 (14:18)

На автодороге "Киев-Чоп" обнаружили 40 кубов срезанного леса

26 ноября около 2 часов дня мукачевские патрульные получили сообщение о незаконной вырубке леса на автодороге "Киев-Чоп".

Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили около 40 кубов срезанного леса, грузовой автомобиль, вероятно предназначенный для загрузки и перевозки древесины, бензопилы и группу рабочих.

Никаких разрешительных документов на проведение работ мужчины не имели.

Поскольку патрульные видели в событиях признаки уголовного преступления, они вызвали на место следственно-оперативная группа, к приезду которой обеспечили охрану места происшествия и отобрали объяснения у присутствующих.

На Закарпатье 21 тысяча гектаров леса "зависла в воздухе"