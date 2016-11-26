В Праге зажгли главную рождественскую ёлку Чехии (ФОТО, ВИДЕО)

28.11.2016 (18:32)

Субботним вечером на улицах Праги

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Вечером в субботу, 26 ноября, на Староместской площади в самом центре Праги зажгли главную рождественскую ёлку Чехии. Как и в прошлом году, городские власти в целях безопасности отказались от торжественной церемонии, которая по традиции предшествовала зажжению. Гирлянды на хвойной красавице включили ровно в 17:30. Огни загорались в особой последовательности под классическую музыку прелюдии к опере Вильгельм Телль композитора Джоаккино Россини. Продолжительность представления составила 3 минуты и 8 секунд.Красочное светомузыкальное шоу будут повторять четырежды в день (в 17:30, 18:30, 19:30 и 20:30) вплоть до 6 января 2017 года. Это позволит всем желающим с комфортом насладиться торжественным зрелищем.Субботним вечером на улицах Праги также включили праздничное освещение, а утром на Староместской площади открылась самая большая в городе рождественская ярмарка.