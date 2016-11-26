В Ужгороде открыли современный Центр "Паспортный сервис" (ФОТО)

29.11.2016 (14:17)

Центр "Паспортный сервис" в Ужгороде

Сеть Центров обслуживания граждан «Паспортный сервис» сообщила об открытии 28 ноября этого года Центра «Паспортный сервис» в Ужгороде по ул. Подгорная, 18А. Центр расположен на 365 квадратных метрах современного торгового центра New Plaza.

В Центре «Паспортный сервис» на каждого посетителя, желающего оформить загранпаспорт, ждут высококвалифицированные специалисты, которые предоставят качественные и понятные консультации относительно процедуры оформления загранпаспорта, а затем заполнят анкету, отсканируют ваши документы, сделают качественное цифровое фото, просканируют отпечатки и ваш подпись. Вся эта процедура будет занимать не более 20 минут.

Система электронной очереди позволит вам контролировать весь процесс обслуживания. Прием документов ведется одновременно в 5 окошках, а 3 рабочих места для фотографирования и снятия биометрических данных и 2 окошка для выдачи документов.

«Паспортный сервис» заботится о людях с особыми потребностями, поэтому для их обслуживания сделано отдельный кабинет. Для посетителей с детьми создана игровая зона, пользующаяся популярностью в уже существующих центрах. Для бизнес-аудитории и молодежи будет полезным наличие свободного доступа к Wi-Fi.

Мы также позаботились о том, чтобы вы могли осуществить все необходимые платежи через терминалы приема платежей сразу в помещении «Паспортного сервиса», не ища ближайшие отделения банков.

О готовности и при получении загранпаспорта вы узнаете через смс-сообщения.

Дополнительно в Центре «Паспортный сервис» вы можете заказать сопутствующие услуги по проставлению апостиля, получить справку о несудимости, приобрести все виды страховых услуг для путешествующих за границу и не только.

Ужгородский «Паспортный сервис» планирует работать по будням с 09-00 до 20-00, и в субботу с 10-00 до 18-00.

В Ужгороде настоящий дурдом с получением виз и загранпаспортов (ВИДЕО), летом сезон отпусков начинается с ажиотажа в визовых центрах и миграционной службе. Чтобы сдать документы на визу нужно записываться за месяц, а чтобы получить загранпаспорт приходится не один день выстоять в живой очереди.