Число наркозависимых в Ужгороде превосходит другие районы Закарпатья (ВИДЕО)

|В Закарпатье растет количество наркозависимых
В Закарпатской области больше всего наркозависимых проживает в Ужгороде - 190 человек, на втором и третьем месте Мукачевский и Раховский районы.
Всего в этом году на учете областного наркологического диспансера находятся 270 закарпатцев. Это на десять пациентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 90% из них мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.
Однако это лишь официальные данные, медики говорят реальные цифры в разы больше.
Детали смотрите в видеосюжете:
В Закарпатье наркотики продают через интернет (ФОТО)