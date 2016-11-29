Число наркозависимых в Ужгороде превосходит другие районы Закарпатья (ВИДЕО)

29.11.2016 (15:42)

В Закарпатье растет количество наркозависимых

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В Закарпатской области больше всего наркозависимых проживает в Ужгороде - 190 человек, на втором и третьем месте Мукачевский и Раховский районы.Всего в этом году на учете областного наркологического диспансера находятся 270 закарпатцев. Это на десять пациентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 90% из них мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.Однако это лишь официальные данные, медики говорят реальные цифры в разы больше.Детали смотрите в видеосюжете: