В Ужгороде появилась еще одна мини-скульптура (ФОТО)

30.11.2016 (10:22)

Скульптурка-талисман карпатских рыбаков в Ужгороде

Новый мини-памятник недавно появился на набережной Ужа в областном центре Закарпатья.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке завкафедрой туризма УжНУ Федор Шандор, новая скульптура, расположенная на набережной возле областной филармонии.

Мини-скульптурка посвященная мультипликационном кукоцу - по старой унгварской легенде - это талисман для карпатских рыбаков и надо обязательно, перед рыбалкой, потереть носик для хорошего клева.

Стоит заметить, что он изготовлен из бронзы. Автором скульптурки является Михаил Колодко.

Где же искать в Ужгороде самую большую коллекцию мини-скульптур (ФОТО)