Нарушителем ПДД в Ужгороде оказалась пьяная сотрудница полиции

30.11.2016 (11:10)

В Ужгороде споймали пьяную полицейскую-нарушительницу ПДД

Сегодня во время ночного патрулирования экипаж ужгородских патрульных заметил автомобиль "Chevrolet Aveo", водитель которого нарушил ПДД.

За рулем иномарки находилась женщина. Во время общения полицейские заметили у неё явные признаки алкогольного опьянения. Подозрения патрульных подтвердились, когда во время освидетельствования в областном наркодиспансере результат Драгера оказался положительным и составил 1,71 промилле.



Полицейские составили на гражданку протокол за управление в нетрезвом состоянии и вынесли постановление за нарушение ПДД.

Как выяснилось, женщина является действующим сотрудником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

По всей видимости девушка-полицейская ехала домой после торжеств так, как вчера Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево отмечала свою первую годовщину работы (ФОТО, ВИДЕО)