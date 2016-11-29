Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 1 декабря

01.12.2016 (06:25)

В первой половине дня ожидается снег, который после полудня может усилиться

В Закарпатской области переменная облачность, временами мокрый снег и снег, во второй половине дня сильные осадки, метели, снежные заносы.

Местами: туман, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12, днем ​​местами порывы ветра до 15-20 м / с, на высокогорье 23-28 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° мороза, в горах местами 8-11 ° мороза, днем ​​2 ° тепла - 3 ° мороза, в горах местами 5-7 ° мороза.

С утра и до самого вечера небо в Ужгороде будет скрыто за облаками. В первой половине дня ожидается снег, который после полудня может усилиться. Вечером ему на смену придет дождь со снегом. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° мороза, днем ​​1-3 ° тепла.

Восход 08:01

Закат 16:39

Усиление скорости ветра до 15-24 м/с

Температура за последние 130 лет 1 декабря:

МАКС: 11.5° (1947, 2008)

МИН: -12.0° (1973)

Народный прогноз погоды: В первый день зимы почитается память святых Платона и Романа. В народе этот день называют зимоуказателем, так как погода этого дня предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло — значит быть ростепелям в начале зимы, холод да вьюга в полдень — таковой будет и середина зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель — то уйдет от нас зима неохотливо, с угрозами.