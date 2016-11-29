На КПП "Ужгород" пограничники заблокировали "пересечников" при попытке восстановить "малый круг"

01.12.2016 (09:28)

На КПП "Ужгород" произошел инцидент между пересечниками и пограничниками

Вчера, около 22:00 группа водителей-пересечников на подъезде ко второму шлагбауму на КПП «Ужгород», который уже на самом въезде на территорию Словакии, самостоятельно отодвинули забор перед шлагбаумом и сделали так называемый «малый круг пересечки», не выезжая за территорию Украины.

Однако работники пункта пропуска заблокировали водителей, и как расскаказывают свидетели, даже применили силу. После на место событий вызвали полицию. Как сообщается, заблокированы 10-12 авто, "составляли протоколы, пересечка не зачислена", все события фиксировали на видеокамеры.

Как впоследствии сообщили "пересечники", инициатора акции, председателя общественной организации "ЗАВТРА" (Закарпатская ассоциация владельцев транзитных автомобилей) Павла Билецкого вместе еще с одним активистом на "бобике" увезли в отдел пограничной службы для составления протокола о нарушении режима пункта пропуска и за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Павел Билецкий рассказал, что когда их с товарищем били пограничники на КПП приехала полиция, остановила пограничников от расправы. Даже наручники быстренько спрятали. Затем составили по два протокола каждого из пересечников и пассажиров. Получается полиция спасла ребят. Сегодня должен быть суд по протоколам.

"Таким образом работники Чопского пограничного отряда объявили открытую войну против "пересечников". Это видно невооруженным глазом", - говорит Павел Билецкий.

Напомним, что после недельной блокировки КПП «Ужгород», которая стартовала 12 ноября, на КПП «Ужгород» изменили процедуру пересечки, заставив водителей на авто с иностранной регистрацией разворачиваться уже на словацкой стороне, предусматривающий штамп в загранпаспорте.