Названы потери бывших вкладчиков банка "Михайловский"

02.12.2016 (12:15)

Под "четким руководством" НБУ банк Михайловский "кинул" своих вкладчиков

Суммы потерь озвучил экс-совладелец банка “Михайловский” Виктор Полищук. По его словам, на сегодня у людей украдено 230 млн гривен под “четким руководством” НБУ.

Ни банк Platinum, ни аффилированные с ним лица не выплатили ни одной копейки депозитчикам.

Полищук утверждает, что вышел из числа совладельцев 19 мая 2016 г., и конечный покупатель банка "Михайловский", был и остается Борис Кауфман. Полищук настаивает, что руководство НБУ знало о его уходе из Михайловского до объявления банка неплатежеспособным. О чем свидетельствуют бумаги о выходе из состава учредителей. " 6 мая, - говорит в интервью Полищук, - я подписал бумагу о выходе из состава учредителей. И в связи с майскими праздниками закрыли сделку уже 19 мая. Именно в этот день я официально вышел из состава учредителей, а Игорь Дорошенко, перешел фактически председателем правления банка Platinum".

Цинизм нынешней ситуации, - утверждает экс-совладелец банка "Михайловский" в том, что 11 тысяч человек (а это кредитный портфель "Михайловского", который перешел в банк Platinum), сейчас платят все свои обязательства на счета юридических лиц, открытые с самого начала, в том числе в банке Platinum. Все эти люди гасят свои долги по потребкредитам, микрокредитам, карточкам с процентами. На сегодня ни одной копейки ни банк Platinum, ни аффилированные с ним лица депозитчикам не выплатили. Уже украдено 230 млн гривен под "четким руководством" НБУ. А по условиям договора продажи, эти деньги (поступления с процентами) должны были перейти всем клиентам-депозитчикам. Этого сделано не было.

Банкротство банка "Михайловский" стало одним из самых громких на украинском финансовом рынке. Вкладчики до сих пор устраивают в Киеве целую серию акций протеста, и, 15 ноября 2016-го года ВРУ поддержала Законопроект № 5390, регламентирующих принципы защиты обманутых вкладчиков банков. Именно этот закон позволит получить компенсации и тем, кто доверил свои деньги банку и связанным с ним финансовым компаниям.

Напомним, в начале ноября В Киеве на Крещатике прошли столкновения между полицией и вкладчиками банка "Михайловский" (ФОТО, ВИДЕО)