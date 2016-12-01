В Польше внесли изменения в закон о карте поляка

02.12.2016 (20:11)

1 декабря в сенате Польши состоялось утверждение закона о карте поляка

1 декабря в сенате Польши состоялось утверждение закона о карте поляка

В новом законе предусмотрено, что материальная помощь лицам, владеющим картами поляка, отныне будет выдаваться не старостами, а воеводами В то же время, в обязанности старосты будет входить продолжение выплаты социальной помощи. Также предполагается, что если возникнет та или иная чрезвычайная ситуация (на подобии конфликта на Донбассе, у лиц польского происхождения, имеющих карту поляка, будут фактически те же права, что у польских граждан. Например, это право на получение финансовой помощи от польского правительства.

Есть в законе еще одно изменение. Оно заключается в исключении возможности предоставлять следующие ходатайства лицами, которым была начислена материальная помощь в течении максимально допустимого срока, составляющего 9 месяцев. К тому же, в новом законе не предусмотрено начисление социальной помощи гражданам, пользующимся данным видом помощи в качестве членов семей заявителя. Для вступления закона в полную силу подпись под ним должен поставить президент.

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