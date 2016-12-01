Пассажирский автобус "Черновцы-Ужгород" вынесло в кювет (ФОТО)

03.12.2016 (09:51)

Автобус "Черновцы-Ужгород" вылетел в кювет

2 декабря в 15:39 у спасателям 3-й государственной пожарно-спасательной части г. Рахов поступило сообщение о том, что на автодороге "Мукачево-Рогатин" съехал в кювет пассажирский автобус «Икарус» сообщением «Черновцы-Ужгород». В автобусе находилось 38 человек.

Об этом сообщает пресс-служба В ДСНС в Закарпатской области. Причиной ДТП стали погодные условия.

ДТП произошло между населенными пунктами Костиливка и Деловое. Бойцы ДСНС, прибывшие по вызову, извлекли транспортное средство на дорогу, после чего автобус продолжил свой маршрут. В результате происшествия никто не пострадал.

Всего с 1 по 2 декабря для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на автодорогах области была оказана помощь в буксировке 80 автомобилей. От Управления ДСНС Украины в Закарпатской области было привлечено 3 единицы техники и 12 спасателей.

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