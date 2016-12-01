В Закарпатье мини-ГЭС изменила русло реки (ВИДЕО)

04.12.2016 (06:58)

Дрон съемка реки Рика в районе села Горинчово Хустского района в Закарпатье

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Дрон-съемка русла реки показала масштабы изменений, которые претерпела горная река в результате построения на ней Нижне Быстривской мини-ГЭС . На прошлой неделе экологи из РЕМО «Экосфера», закарпатские журналисты и их коллеги из Львова, в частности с ИА «Варианты», посетили МГЭС в селе Нижний Быстрый Хустского района.Причиной визита стало недовольство общины села Горинчово планами Хустского районного совета выдать разрешение на строительство еще одной мини-гидроэлектростанции на этой же реке в пределах их населенного пункта.Плотина соседней мини-ГЭС построена со значительными экологическими нарушениями и поэтому местные жители обеспокоены, что их ожидает то же самое.