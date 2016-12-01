В Закарпатье мини-ГЭС изменила русло реки (ВИДЕО)

Дрон съемка реки Рика в районе села Горинчово Хустского района в Закарпатье
Дрон-съемка русла реки показала масштабы изменений, которые претерпела горная река в результате построения на ней Нижне Быстривской мини-ГЭС .
На прошлой неделе экологи из РЕМО «Экосфера», закарпатские журналисты и их коллеги из Львова, в частности с ИА «Варианты», посетили МГЭС в селе Нижний Быстрый Хустского района.
Причиной визита стало недовольство общины села Горинчово планами Хустского районного совета выдать разрешение на строительство еще одной мини-гидроэлектростанции на этой же реке в пределах их населенного пункта.
Плотина соседней мини-ГЭС построена со значительными экологическими нарушениями и поэтому местные жители обеспокоены, что их ожидает то же самое.
Комментарии
Рейтинг: 1
https://www.youtube.com/watch?v=yWPkDgR-oCI
Моніторинг вирубок лісу на Закарпатті (с. Лопухів) 2016
|Глибинний екологічний опір|Вільні люди
11.2016 р.