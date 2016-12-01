В Киевской области сотрудники службы охраны и КОРД перестреляли друг друга

04.12.2016 (10:52)

Под Киевом силовики перестреляли друг друга: погибли 5 полицейских

В ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района Киевской области произошла трагедия, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции.

Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в фейсбуке.

"Уголовный розыск города Киева работал над задержанием опасной банды грабителей системно грабившей дома Киевлян и жителей Киевской области. В эту ночь сотрудники угрозыска получили оперативную инфомацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи. Туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД", - рассказал Геращенко.

На одной из улиц поселка Княжичи в строящемся частном доме были размещены полицейские, задача которых было следить за обстановкой и подать команду на задержание бандитов. В это время в соседних домов в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация. На место прибыл наряд госслужбы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских разведчиков.

Далее, по словам депутата, между сотрудниками ДСО и группой захвата произошла перестрелка длившаяся несколько мгновений и унесшая пять жизней. Погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД входивший в группу захвата.

Отмечается, что все-таки удалось задержать троих грабителей, которые, услышав стрельбу, пытались бежать с места происшествия, они выехали на двух Toyota Land Cruiser 200 в сторону Киева, где были задержаны оперативниками.

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