Мигрант в Германии изнасиловал и убил дочь чиновника Евросоюза

05.12.2016 (15:07)

Мария Ладенбург была изнасилована и убита афганским мигрантом

Афганского подростка-беженца арестовали в Германии по подозрению в убийстве и изнасиловании 19-летней дочери высокопоставленного чиновника ЕС в ФРГ.

Сообщается, что студентка-медик Мария Ладенбург была найдена мертвой 16 октября в университетском городе Фрайбурге, где она в свободное время работала волонтером в общежитии для беженцев.

Ее тело нашли в реке Драйзам. Полиция обнаружила, что она была изнасилована прежде чем ее сбросили в воду.

Ее отец доктор Клеменс Ладенбург является адвокатом, который работает вместе с юридическим директором Европейской комиссии.

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