Закарпатская таможня восстанавливает потоки контрабанды для отправки "дани" на Киев

06.12.2016 (16:16)

Контрабанда попала в Украину при содействии таможенников, - Москаль

В ночь на вторник (6.12) работники отдела «К» УСБУ в Закарпатской области задержали за пределами КПП «Лужанка» микроавтобус «Мерседес-Спринтер», который заехал из Венгрии и был загружен контрабандными комплектующими к мобильным телефонам, офисной и бытовой техникой, одеждой и др. товарами.

- Контрабанда, обнаруженная сотрудниками Закарпатского областного управления СБУ на пункте пропуска «Лужанка» на украинско-венгерской границе, однозначно попала в Украину при содействии таможенников, - заявляет председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. - Этот факт лично меня не удивляет, поскольку руководство Закарпатской таможни ГФС было изменено только с одной целью - восстановление контрабандных потоков и отправка «дани» с контрабандистов на Киев. Поэтому и нет никакой реакции от руководства ГФС, которое ранее бурно реагировало на каждую мелочь, что происходила на пунктах пропуска в пределах Закарпатской области. Однако хочется напомнить «винницкой команде», которая сейчас контролирует таможню и расставляет свои кадры, - главное не получить, а удержать власть. С нынешними результатами сделать это вряд ли удастся.

Ранее Москаль заявлял, что кадры на Закарпатской таможне ГФС расставляют винницкие. Так, и.о. начальника Закарпатской таможни Станислав Балуев ранее работал на Винницкой таможне, заместитель председателя ГФС, курирующий таможню, Станислав Продан - из Винницкой области, «смотрящий» за таможнями советник председателя Государственной фискальной службы Геннадий Романенко - также из Винницкой области.

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