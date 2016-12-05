С 1 января все украинские телеканалы станут платными

|С 2017 года вступает в силу соответствующий закон
С 2017 года вступает в силу соответствующий закон
1 января в Украине вступает в силу законопроект №3504 "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)" принятый Верховной Радой в октябре и подписанный Президентом в начале ноября.
Таким образом, с нового года медиагруппы получают право требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях, сообщает Mediasat.
На данный момент медиагруппы озвучили минимальную стоимость своего контента для сетей платного ТВ, при заключении договоров в декабре этого года. Отметим, что каналы продаются только пакетами.
Все цены, указанные выше, имеют одну оговорку – медиагруппы будут согласовывать стоимость с каждым провайдером в зависимости от его абонентской базы.
По словам представителей медиагрупп, "цены с 01 января 2017 года могут увеличиться в несколько раз". Стоимость дистрибуции в кабельных сетях также озвучил "5 канал" – 0,1 грн за одного абонента в месяц.
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Комментарии
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И кому это унылое хохлодерьмо приправленое пропагандой минСтеця имени Геббельса нужно когда есть спутниковое вещание и интернет?Видимо ЖИДЫ ПО НОВОМУ на воздух скоро налог введут...хохлы,вы же за это майданили,не?