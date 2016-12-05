С 1 января все украинские телеканалы станут платными

06.12.2016 (21:48)

С 2017 года вступает в силу соответствующий закон

С 2017 года вступает в силу соответствующий закон

1 января в Украине вступает в силу законопроект №3504 "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)" принятый Верховной Радой в октябре и подписанный Президентом в начале ноября.

Таким образом, с нового года медиагруппы получают право требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях, сообщает Mediasat.

На данный момент медиагруппы озвучили минимальную стоимость своего контента для сетей платного ТВ, при заключении договоров в декабре этого года. Отметим, что каналы продаются только пакетами.

Пакет каналов 1+1 media (6 каналов: "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Униан ТВ" и "Бигуди") – 0,75 грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов StarLightMedia (6 каналов: "СТБ", "ICTV", "Новый канал", "QTV", "М1" и "М2") – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Предложение действительно до 1 января, с 1 января стоимость дистрибуции составит 1,5 грн за абонента.

Пакет каналов "Медиа Группа Украина" (3 канала: "Украина", "НЛО TV" и "Индиго TV") – 0,45грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов Inter Media Group (9 каналов: "Интер", "НТН", "Мега", "Enter-фильм", "Пиксель", "K1", "K2", "Zoom" и "EuroNews") – 3 грн за 1 абонента в месяц.

Все цены, указанные выше, имеют одну оговорку – медиагруппы будут согласовывать стоимость с каждым провайдером в зависимости от его абонентской базы.

По словам представителей медиагрупп, "цены с 01 января 2017 года могут увеличиться в несколько раз". Стоимость дистрибуции в кабельных сетях также озвучил "5 канал" – 0,1 грн за одного абонента в месяц.

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