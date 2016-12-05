Курс валют на 7 декабря (+ новости экономики)

07.12.2016 (08:51)

Курс валют в Ужгороде 07.12.2016

В следующем году минимальная зарплата вырастет в два раза, однако изменения коснутся далеко не всех украинцев. Традиционно легче всего будет найти работу в сфере продаж, а самые большие зарплаты в Украине получают сотрудники авиационного транспорта

В Украине средняя зарплата с начала года, по данным Госстата, выросла с 4362 до 5350 гривен, а количество официально зарегистрированных безработных сократилось с 508 до 316 тысяч человек. Несмотря на это, на данный момент на одну вакансию в среднем претендует 55 украинцев. В следующем году у всех, кто получает минималку, зарплата вырастет в два раза: с 1600 до 3200 гривен. В частном секторе, по оценкам экспертов, зарплаты в лучшем случае поднимут в следующем году на 30%. Традиционно больше всего вакансий в сферах торговли, а при благоприятной обстановке перспектива развития также есть в сфере гостеприимства, поясняют эксперты.

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Курс доллара в Украине снизился после скачка, евро при этом перескочил психологическую плану в 28 гривен

На сегодня, 7 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,09 грн;

1 евро – 28,01 грн;

10 российских рублей – 4,08 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 3 копейки после вчерашнего роста на 23 копейки, но все еще превышает 26 грн/долл.

Евро вырос на 5 копеек и превысил психологический барьер в 28 грн. Российский рубль практически не изменился в цене.