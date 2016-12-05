В Ужгороде вновь поселились лебеди (ВИДЕО)

07.12.2016 (09:13)

Лебеди снова вернулись в Ужгород

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На днях в Ужгород вернулись лебеди, ужгородцы охотно фотографируют белоснежных красавцев и радуются птицам.После паводка 7 ноября лебедям, которые поселились на реке Уж в областном центре Закарпатья, пришлось эвакуироваться поближе к берегу, пока вода его не затопила, потом семь птиц загадочно исчезли.После, 15 ноября, одну пару пернатых прохожие видели в городе, однако уже через день их снова не стало.А вот уже вчера грожане увидели белоснежных пернатых вновь, они вернулись и будут дальше радовать ужгородцев и гостей города.Следует отметить, что в Ужгороде уже настолько привыкли к лебедей, для туристов они стали как бы символом Закарпатья.