В Ужгороде вновь поселились лебеди (ВИДЕО)

|Лебеди снова вернулись в Ужгород
На днях в Ужгород вернулись лебеди, ужгородцы охотно фотографируют белоснежных красавцев и радуются птицам.
После паводка 7 ноября лебедям, которые поселились на реке Уж в областном центре Закарпатья, пришлось эвакуироваться поближе к берегу, пока вода его не затопила, потом семь птиц загадочно исчезли.
После, 15 ноября, одну пару пернатых прохожие видели в городе, однако уже через день их снова не стало.
А вот уже вчера грожане увидели белоснежных пернатых вновь, они вернулись и будут дальше радовать ужгородцев и гостей города.
Следует отметить, что в Ужгороде уже настолько привыкли к лебедей, для туристов они стали как бы символом Закарпатья.
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