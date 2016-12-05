Есть на кого свалить: Хакеры срывают график бюджетного процесса, - Минфин

07.12.2016 (10:40)

Хакеры атаковали сайты Минфина

Министерство финансов Украины борется с хакерской атакой на сайты органов и назвал ее попыткой сорвать бюджетный процесс.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook. Как отмечается, на органы Министерства финансов состоялась скоординированная профессиональная хакерская атака. По состоянию на утро 7 декабря, при попытке открыть сайт появляется информация об ошибке.

"Это очевидной попыткой сорвать бюджетный процесс, который впервые за более чем 17 лет идет по графику, помешать внедрению важных инициатив Минфина и дестабилизировать ситуацию", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что атаку удалось остановить и сейчас проводится оперативное восстановление систем, чтобы избежать возможных задержек с платежами.

"Соответствующими органами начата работа над поиском злоумышленников", - говорится в сообщении.

Напомним, сайты Министерства финансов и Государственной казначейской службы не работают с 6 декабря из-за хакерской атаки.

Хакеры наконец-то взломали Denuvo