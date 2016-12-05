Как паркуются водители в Ужгороде (ВИДЕО)

08.12.2016 (10:33)

Ужгород превратился в сплошную автостоянку

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Улицы, тротуары и газоны Ужгорода превратились в сплошную автостоянку. Хаотическое парковки становится причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий.В областном центре Закарпатья наиболее проблемные места - район «пьяного базара», площади Корятовича, Почтовая, Петефи и улица Швабская.Вызовы о нарушении правил парковки поступают в патрульной полиции ежедневно.Почему водители нарушают правила, смотрите в видеосюжете: