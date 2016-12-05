Как паркуются водители в Ужгороде (ВИДЕО)

|Ужгород превратился в сплошную автостоянку
Улицы, тротуары и газоны Ужгорода превратились в сплошную автостоянку. Хаотическое парковки становится причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий.
В областном центре Закарпатья наиболее проблемные места - район «пьяного базара», площади Корятовича, Почтовая, Петефи и улица Швабская.
Вызовы о нарушении правил парковки поступают в патрульной полиции ежедневно.
Почему водители нарушают правила, смотрите в видеосюжете:
В Украине собираются существенно изменить правила парковки (ВИДЕО)