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Как паркуются водители в Ужгороде (ВИДЕО)

08.12.2016 (10:33)
Ужгород превратился в сплошную автостоянку
Ужгород превратился в сплошную автостоянку
Улицы, тротуары и газоны Ужгорода превратились в сплошную автостоянку. Хаотическое парковки становится причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий.
В областном центре Закарпатья наиболее проблемные места - район «пьяного базара», площади Корятовича, Почтовая, Петефи и улица Швабская.
Вызовы о нарушении правил парковки поступают в патрульной полиции ежедневно.
Почему водители нарушают правила, смотрите в видеосюжете:



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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