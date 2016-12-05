15 декабря Украина может получить безвизовый режим с ЕС

09.12.2016 (13:17)

Европарламент будет голосовать за механизм приостановки безвиза 15 декабря

visa lib trialogue for #Georgia likely on Wed. will be 1st & last one. #Ukraine trialogue when susp mech formally adopted = early nxt year — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 декабря 2016 г.

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Европарламент проголосует за механизм приостановления безвизового режима в четверг, 15 декабря. Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк."Итак, обсуждение механизма приостановления безвиза – в повестке дня ЕП в среду, а голосование по механизму – в четверг, 15 декабря", - говорится в сообщении.Сайт Европарламента подтверждает данную информацию - в повестке дня пленарного заседания 14 декабря предусмотрены дебаты относительно механизма приостановления, а 15 декабря планируется голосование по этому вопросу.Ранее сообщалось, что Грузия может получить безвиз с ЕС быстрее, чем Украина, поскольку триалог по визовой либерализации для Грузии, вероятно, состоится уже в следующую среду, 14 декабря, а для Украины – будет отложен.