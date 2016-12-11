Ученые заявили о шокирующей находке

11.12.2016 (17:48)

Ученые подозревают, что динозавры могли летать

Ученые подозревают, что динозавры могли летать

Дело в том, что в куске янтаря, был обнаружен хвост молодого динозавра вместе с перьями. До недавнего времени никто не подозревал, что животное могло летать.

В Мьянме китайский специалисты случайно обратил внимание на янтарь, внутри которого находился хвост динозавра.

Удивительно, но на хвосте оставались несколько перьев. В связи с этим, сотрудники Китайского университета геологических наук Пекина принялись к исследованию находки.

Отметим, хвост рептилии был гибким и не жестким, что отличало его от предков. Ученые не сомневаются, находка относится к исключительно к динозаврам.

Судя по всему, это был Sauriers из группы Coelurosauria. Рептилия проживала еще 99 миллионов лет назад и несмотря на наличие перьев влетать не могла.

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