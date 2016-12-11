За что в Закарпатье любят своих добрых копов (ФОТО, ВИДЕО)

12.12.2016 (09:26)

Закарпатские полицейские - лучшие

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Уже год на улицах Ужгорода и Мукачева работают патрульные полицейские. За это время закарпатцы к ним привыкли и полюбили. По последним исследованиям социологов, патрульной полиции доверяет 61% закарпатцев. Такое доверие патрули заслужили за год работы.Именно в конце ноября 2015-го более двух сотен патрульных полицейских приняли присягу в Ужгороде. Создание Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачева на то время не было в приоритетах. Ускорили организацию работы новой полиции в области печально известные события в Мукачево со стрельбой. Тогда к Закарпатью было приковано внимание всей Украины, в области сменили руководителей многих уровней и структур, после чего начали процесс создания патрульной полиции.Как отметил на присяге куратор подготовки закарпатских патрульных Мустафа Найем, закарпатский департамент стал первым, который будет обслуживать два города. Управление патрульной полиции Ужгорода и Мукачево стало первым, которое создавалось с нуля, без всякой базы. Патрульные стали первыми, которые присягали как Национальная полиция.С того времени критиковали новых патрулей часто. Часто полисменов упрекали в непрофессионализме, вспоминали побитые машины, а губернатор Закарпатья Геннадий Москаль вообще не скрывает своего раздражения патрульными полицейскими, неоднократно заявляя, что за три месяца подготовить специалистов невозможно.Как бы там не было, но много закарпатцев новых копов поддерживают. Более того, относятся к ним с пониманием, и, можно сказать, с любовью. А любить их есть за что. Закарпатские патрули регулярно принимают участие в благотворительных акциях, поздравляют со всеми праздниками и не забывают о живом общении.Так, в прошлом году ужгородские копы первыми начали создавать новогоднее настроение и презентовали новогодне-рождественский видеоролик.Впоследствии, превратившись в "волшебников", на железнодорожных вокзалах Ужгорода и Мукачево полицейские в праздничных колпаках, с конфетами и искренними улыбками встречали поезда и поздравляли гостей с Рождеством.По данным на март 2016 года, закарпатская полиция была "самой женской" в Украине. В патрульной полиции Ужгорода и Мукачева 39% – женщины. То есть 90 из 230 патрульных на Закарпатье – девушки.К слову, красоту и женственность полиции закарпатцы заприметили сразу и активно обсуждали красоту прекрасных представительниц в форме.Поэтому и не удивительно, что праздник 8 марта копы также не проигнорировали, трогательно поздравив и своих сотрудниц, и всех закарпаток.Поздравляя закарпатцев едва ли не со всеми праздниками, не забывают патрульные и о личных встречах. Ежемесячно в Мукачево и Ужгороде полисмены проводят фидбеки, во время которых каждый желающий может задать свои вопросы правоохранителям.Также для более тесного взаимодействия была начата акция "Кофе с полицейским". Глава патрульных Ужгорода и Мукачево пил кофе со всеми желающими пообщаться о повседневной деятельности патрульной полиции на Закарпатье.А вскоре в Ужгороде устроят интерактивное информационно-развлекательное музыкальное шоу "С полицейскими на "ТЫ". В рамках этой акции будет проведена "Живая библиотека", где живыми книгами будут сами полицейские. Также будет правовой театр, на котором смоделируют и разыграют сцены, в которых может оказаться любой, а полицейские будут комментировать это.На такие приятные вещи закарпатцы полиции отвечают взаимностью. В своем стиле. Как известно, на Закарпатье много шутников, которые очень точно реагируют на все актуальные события и явления. Не обошли вниманием и патрульную полицию. Юмористы из сообщества "КлуниДжорджаклуни" написали об особенностях закарпатской полиции пост, который стал очень популярным в "Фейсбуке":"Закарпатская патрульная полицияВ Ужгороде патрульная полиция ездит на новеньких тойота камри со словацкими номерами;Патрульная полиция не работает на Рождество, Пасху и Дюря;Наша патрульная полиция не берет взятки, потому что работает за "раз дякуву";Известен случай, когда патрульные полицейские помогли поменять колесо на возу... на фляшку паленки;В одном подразделении патрульной полиции не может быть более 3-х кумовей;В Мукачево патрульная полиция проверяет водителей на содержание алкоголя, насколько выразительно они говорят фразу "Я люблю Виктора Ивановича Балогу";У Нижней Апше в патрульных машинах ковры, а не коврики;Форма почти такая, как в Киеве, лем с вышивкой и у каждого второго есть кербач..;Березнянские полицаи не выезжают за пределы района, потому перечинские обещали им вломить;Для повышения квалификации закарпатские полицейские учат иностранные языки, особенно иршавский и раховский диалект;Очень слабый набор в полицию зафиксирован на Воловетчине, потому что "нет времени, косить надо...";Закарпатская форма полицаев отличается от всеукраинской, наличием потайных карманов и двойного дна в фуражке;Самые активные и самые шустрые полицаи уже работают в Чешской полиции...Женщин в патрульную полицию принимают, если мужчина хорошо упитанный и в доме чисто;Иван Волошин каждый вечер объезжает город, чтобы первым взять интервью у пьяного закарпатского полицая;Женщины в закарпатской полиции известны тем, что хорошо ведут не инстаграм, а домашнее хозяйство.Арсений Яценюк заявил, что закарпатские полицейские будут получать зарплату в форинтах, ибо гривны их не интересуют;С именем Пишта берут в патрульную полицию вне конкурса;Если полицейский увидит неправильно положенную плитку, то он остановится и сделает все как надо;Закарпатские полицейские выгоняют с базара бабушек, которые продают чернику, а не яфины;"Добрый день, старший капрал полиции Эрош Пишта! Вы не видели сего мужа? Нэ? Да это я, но без формы!";На всеукраинской олимпиаде среди полицейских, закарпатские полицейские заняли на парковке место для инвалида".Не обошлось и без шуток о форме и транспорте.Год для патрульной полиции в Ужгороде и Мукачево был насыщен не только работой, но и активным и таким нужным обычным человеческим общением с земляками. Такая тенденция в поведении полицейских не может не радовать.