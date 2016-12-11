Рейтинг самых популярных сайтов в Украине за ноябрь

|google, vkontakte и youtube - самые посещаемые сайты в Украине
Специалисты исследовательской компании Factum Group Ukraine опубликовали свежий ноябрьский рейтинг популярности сайтов среди украинских интернет-пользователей по охвату и среднедневной доли аудитории, составленный по заказу «Интернет-ассоциации Украины» (ИнАУ).
В этом месяце рейтинг приобрёл немного иной формат, чем ранее. Данные в нём теперь распределены по трем категориям: настольные ПК, мобильные устройства и ПК+мобильные устройства.
Mail.ru больше не будет доставлять трафик в Украину
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