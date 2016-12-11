Украина в тисках холодомора : Население не в состоянии платить за услуги ЖКХ

13.12.2016 (08:13)

Рост неплатежей пришелся на централизованное отопление и горячее водоснабжение

Бюджет Украины в критической ситуации - денег на субсидии для малоимущих в казне нет. При этом число претендующих на эти субсидии растет и, по некоторым оценкам, уже перевалило за половину населения страны. В итоге это грозит спровоцировать такой же «тарифный майдан», как тот, что полтора года назад случился в Армении.

По данным государственной службы статистики Украины, на конец октября общий долг населения по услугам ЖКХ составил 16,73 млрд гривен (порядка 40,1 млрд рублей по текущему курсу). Еще в сентябре совокупная задолженность была на 4,2 млрд гривен (10,3 млрд рублей) меньше, но начало отопительного сезона резко усугубило ситуацию.

Основной рост неплатежей пришелся на централизованное отопление и горячее водоснабжение – в октябре задолженность в этом сегменте увеличилась сразу на 21,3% по сравнению с концом сентября. Тут дело в том, что именно тарифы на тепло и горячую воду были повышены в среднем на 75-90%, начиная с 1 мая. В результате в октябре средний размер счета за коммунальные услуги подскочил сразу на 325 гривен – до 851,2 гривны (2085 рублей), хотя это только официальные данные.

По оценке президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, прозвучавшей на его пресс-конференции в Киеве, после всех намеченных повышений тарифов средняя украинская семья будет получать счета за услуги ЖКХ на 2000 гривен в месяц (4900 рублей). Между тем, в 2015-м среднемесячный доход на семью на Украине составлял 5430 гривен (13320 рублей по средневзвешенному курсу за год). Как считает Охрименко, в сочетании с постоянно растущими ценами на продукты и товары первой необходимости рост коммунальных тарифов отнимет у среднестатистических украинцев все их доходы. Поэтому грядущие последствия быстро окрестили словом «холодомор».

О реальном уровне платежеспособности украинцев по новым тарифам ЖКХ свидетельствует такой факт: в октябре уровень оплаты по начисленным суммам составил всего 56,9% (3,6 млрд гривен). А в некоторых регионах он оказался катастрофически низким – например, в Херсонской области 27,2%, в Ивано-Франковской – 25,2%. В России такой уровень оплаты услуг ЖКХ характерен только для ряда республик Северного Кавказа.

Для сравнения, за весь прошлый год уровень расчетов составил 95%. То есть, предыдущую серию повышения тарифов население худо-бедно пережило, однако новый уровень для значительной части украинцев оказался уже непосильным. При этом украинские поставщики энергоресурсов незамедлительно воспользовались ростом тарифов в своих интересах: уже в ноябре жители ряда крупных городов страны (в частности, Киева и Одессы) стали получать платежки с суммами, значительно превосходящими стоимость услуг ЖКХ даже с учетом выросших тарифов.

«Все мы с вами кролики подопытные»

Повышая тарифы на горячую воду и отопление, правительство Украины решило подсластить пилюлю для наименее платежеспособных групп населения и сообщило о расширении программы субсидирования, которая действовала и раньше. В середине сентября на заседании кабмина утверждалось, что в отопительный сезон субсидии будут получать 9 млн украинских семей, а размер компенсаций из бюджета составит, как минимум, 52 млрд гривен (127,4 млрд рублей). По данным украинского Минфина, общие расходы бюджета страны на 2016 год были запланированы в размере 667,8 млрд гривен, то есть, компенсации по тарифам ЖКХ могли поглотить порядка 7,8% бюджетных трат.

Правда, реальные объемы субсидирования существенно меньше декларируемых лимитов. По данным украинской статистики, за семь месяцев текущего года субсидии на возмещение расходов по оплате услуг ЖКХ были назначены в размере всего 2,58 млрд гривен. В то же время динамика увеличения расходов на субсидии говорит сама за себя: за тот же период 2015 года они были почти впятеро меньше, а количество семей, которые обратились за субсидиями, выросло на 73% - до 3,7 млн. Правда, средний размер субсидии на одну семью за год уменьшился почти на 20% - до 171,5 гривны (около 420 рублей).

Эта статистика наглядно свидетельствует о том, что денег на адекватные компенсации росту тарифов у властей Украины нет. Недавно данный факт (кстати, прогнозировавшийся аналитиками) получил очередное подтверждение: 7 декабря директор департамента финансов мэрии Одессы Светлана Бедрега сообщила на брифинге, что средства для выплат льгот и субсидий не поступают с августа, назвав ситуацию критической. А за пару дней до этого в ходе очередной пресс-конференции Украинского аналитического центра сообщалось, что долг государства перед поставщиками услуг ЖКХ за субсидии достиг уже 12 млрд гривен (29,4 млрд рублей) и стремительно увеличивается. В этом контексте сентябрьские обещания кабмина направить на субсидии 52 млрд гривен выглядят заведомым блефом.

Тем не менее, в первом чтении бюджета на следующий год депутаты Верховной Рады утвердили субсидии по тарифам ЖКХ в размере 51 млрд гривен, что вызвало резкую критику экспертного сообщества. «Откуда берутся эти магические субсидии? Вы же понимаете, что это дополнительные налоги. Нет в мире страны, в которой в ходе реформ 60 процентов населения пошло на субсидии. Это свидетельство макроэкономической неправильности этих реформ. Это эксперименты над украинцами, где все мы с вами кролики подопытные», - заявил несколько дней назад в эфире телепередачи «Шустер Live» Алексей Кучеренко – бывший министр по вопросам ЖКХ в правительстве Тимошенко (2007-2010 годы), а ныне президент Всеукраинской ассоциации собственников жилья.

Призрак нового майдана

Тема повышения тарифов на услуги ЖКХ быстро приобрела политическое измерение, что в украинских реалиях неизбежно означает обращение к майданным практикам. Роль главного борца с ростом тарифов сейчас играет фракция «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В середине ноября она выступила на совете лидеров фракций Верховной Рады с требованием поставить на рассмотрение парламента вопросы о немедленном снижении тарифов, приостановке конфискации жилья за коммунальные долги, а заодно и о передаче украинского газа гражданам Украины.

Уже на следующий день в центре Киева состоялись массовые акции протеста против повышения тарифов, в которых, по данным украинских источников, участвовали до 6 тысяч человек. Еще через несколько дней заместитель председателя «Батькивщины» Сергей Соболев в связи с очередным повышением тарифов для теплоэнергетики заявил, что если суд не отменит это решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины, то «миллионы людей выйдут на акции протеста – и мы выйдем к людям». При этом Соболев отдельно акцентировал, что 80% теплоэнергетики Украины принадлежат структурам Рината Ахметова. Из этого депутат сделал вывод, что повышение тарифов «будет дальше работать на дестабилизацию Донецка, Луганска, Запорожья и других регионов».

Оценив малоприятные перспективы «тарифного майдана», руководство Украины сделало ряд заявлений, направленных на успокоение масс. В частности, премьер-министр Владимир Гройсман одновременно с митингом в Киеве сообщил, что намерен инициировать расследования в отношении компаний, которые выставляли гражданам завышенные счета. «Очень странная эта ошибка. Когда некоторые пытаются расшатать ситуацию, появляются платежки с удвоенными, утроенными суммами», - переживал Гройсман на заседании кабинета министров. Тогда же проправительственные СМИ сообщили, что костяк участников антитарифного митинга составили пресловутые «титушки», которым заплатили за по 70 гривен (около 170 рублей).

Несколько дней назад конспирологическая версия получила продолжение в контексте пересчета завышенных сумм. «Увидел в одном подъезде несколько платежек для его жителей. И у всех одна и та же история: пересчет в сторону уменьшения за отопление в ноябре на 40-50%. То есть, в начале ноября, аккурат перед запланированными "Майданами-3.5" люди получили сверхбольшие платежки? Я правильно понимаю?» - задался вопросом советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook. Теперь же, утверждает Бирюков, на место темы «тарифного геноцида» пришел очередной внешний фактор дестабилизации – разоблачительные аудиозаписи разговоров депутата Верховной Рады Александра Онищенко с президентом Петром Порошенко. Заявление об этих записях Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия в Лондоне, сделал в эфире телеканала «Россия 1», после чего СБУ и Генпрокуратура Украины обвинили его в госизмене.

В этот критический момент поддержка тарифной политики украинских властей вновь прозвучала со стороны их кураторов. В ходе общественного форума, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией, посол США на Украине Мари Йованович заявила, что повышение тарифов - это «один из самых сильных антикоррупционных шагов, которое предприняло украинское правительство». С учетом доклада европейских аудиторов, прозвучало это довольно иронично.

Как бы там ни было, украинские власти продолжают делать хорошую мину при очень плохой игре.