Курс валют на 14 декабря (+ новости экономики)

14.12.2016 (09:08)

Курс доллара просел после резкого роста

Американская валюта в официальных курсах НБУ все равно остается выше психологической отметки.

На сегодня, 14 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,1 грн;

1 евро – 27,7 грн;

10 российских рублей – 4,27 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 7 копеек после вчерашнего резкого роста, но все равно превышает психологическую отметку в 26 грн/долл.

Евро упал на 3 копейки, хотя накануне вырос на 41 копейку. Российский рубль "поправился" на 3 копейки.

-

Что будет с курсом доллара и ценами на бензин после праздников?

Конец декабря и январь могут принести украинцам неприятные сюрпризы в виде подорожания доллара и нефтепродуктов, о чем говорят финаналитики и эксперты топливного рынка. Главные причины — подорожание нефти на фоне новостей о возможном снижении ее добычи и курс нашего Нацбанка на дальнейшую девальвацию гривни. В итоге можем получить "под елочку" доллар выше 27,5 грн (+50 коп.) и литр бензина А-95 по 24 грн и более (+1 грн).