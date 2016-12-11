В Карпатах повесился известный интернет-блогер

14.12.2016 (18:18)

О своем самоубийстве парень написал в соцсети

О своем самоубийстве парень написал в соцсети, сообщив об этом с помощью отложенной публикации

Блогер Максим Липатов решил самовольно уйти из жизни, заранее написав о своей кончине в социальной сети «Вконтакте».

Несмотря на то, что Максим Липатов покончил жизнь самоубийством на Прикарпатье ещё 10-го декабря, об этом стало известно только вчера.

«Это отложенный пост. Если он опубликовался, значит, меня больше нет», — написал молодой человек.

Свой шокирующий поступок блогер объясняет тем, что не вписывается в рамки социума.

«Я пытался, честно, пытался стать нормальным. Но у меня какое-то там расстройство личности (точнее говоря, моя личность до конца не сформировалась, а в 28 лет уже поздно что-то менять). Долго этого не понимал, пока не стал сталкиваться с такими же больными, как я. Мы крайне опасны. К тому же, ко мне приходит понимание, что я не смогу построить крепкую семью с любимой женщиной, родить и правильно воспитать детей, потому что я не нормален», — сообщается в прощальном письме Максима Липатова.

Отметим, что брат погибшего — Михаил Липатов — подтвердил кончину блогера.

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