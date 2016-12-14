Савченко договорилась с ДНР-ЛНР об обмене пленными в формате 226 на 52

14.12.2016 (22:50)

За критикой в адрес Савченко стоит Администрация Президента Украины

«Мы договорились о том, что именно такое количество людей может быть обменено. По спискам это получается 226 с украинской стороны и 52 человека со стороны сепаратистов», — приводит слова Савченко сайт телеканала Hromadske.TV в среду. По словам Савченко, известно только о таком числе живых среди пленных.

Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, который присутствовал при встрече Савченко с Захарченко и Плотницким, заявил, что "Надежда беседовала с Захарченко и Плотницким без посторонних. Я как специалист могу сказать, что это колоссальный прорыв. О результатах пока никто не говорит, потому что их нет. Результат будет на днях. Пока у нас официальные переговорщики занимаются только анонсами. Еще не приступив к переговорам, они обещают кого-то освободить. Мы, в свою очередь, таких анонсов не делаем. Я рекомендовал Савченко быть весьма аккуратной с анонсированием результатов переговоров по освобождению пленных», — рассказал Рубан.

Он уверен, что за критикой в адрес Савченко стоит Администрация Президента Украины.

«Вся эта грязная кампания против Савченко и ее поездки в Минск связана только с Администрацией Президента. Там решили мочить ее из всех стволов, причем до последнего», — отметил Рубан.