Александр Усик впервые отстоял титул WBO в первом тяжелом весе (ВИДЕО)

18.12.2016 (07:22)

Усик действовал с дистанции, в основном джебами и левыми боковыми

Рейтинг: 10

Усик одержал свою 11-ю победу на профи-ринге, 10-ю нокаутом. В девятом раунде ок нокаутировал претендента на его пояс Табисо Мчуну из Южно-Африканской Республики. Бой, как и ожидалось, сложился непросто для украинца. Африканец, несмотря на то, что существенно уступал в габаритах, в ручной скорости ничуть не отставал от своего именитого соперника.Пытался каждую серию и комбинацию чемпиона встречать своими ударами. Особенно правыми прямыми в голову.Стартовые четыре раунда прошли в разведке. Соперники особо не рисковали. Усик действовал с дистанции, в основном джебами и левыми боковыми. Претендент на титул, благодаря хорошим рефлексам и реакции, пытался работать навстречу и перехватывать атаки соперника. Несколько его левых в голову попали в цель.С пятого раунда начало вырисовываться преимущество украинца благодаря тому, что он поднял темп боя. В шестом раунде он отправил соперника в нокдаун. Дальше только увеличивал свое преимущество.Кульминация наступила в девятом раунде. Именно в этой трехминутке Александр сначала своей комбинацией ударов отправил африканца в нокдаун, а несколько позже и в нокаут.