Откуда Путин скоро нападет на Киев: появилась карта

18.12.2016 (12:07)

Переодетые российско-террористические войска готовы к нападению

Войска президента России Владимира Путина дислоцируются на территории Украины, в непризнанном Приднестровье, в Южной Осетии и Абхазии.

Инфографику расположения военнослужащих РФ обнародовал член Европарламента Яцек Сариуш-Вольский .

Отметим, что на представленной членом Европейского парламента инфографике видно, что наибольшее количество российских военнослужащих и военной техники РФ сосредоточено в Украине — на территории аннексированного Крыма (25 тыс) и оккупированного Донбасса (8 тыс).

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