Откуда Путин скоро нападет на Киев: появилась карта

|Переодетые российско-террористические войска готовы к нападению
Войска президента России Владимира Путина дислоцируются на территории Украины, в непризнанном Приднестровье, в Южной Осетии и Абхазии.
Инфографику расположения военнослужащих РФ обнародовал член Европарламента Яцек Сариуш-Вольский .
Отметим, что на представленной членом Европейского парламента инфографике видно, что наибольшее количество российских военнослужащих и военной техники РФ сосредоточено в Украине — на территории аннексированного Крыма (25 тыс) и оккупированного Донбасса (8 тыс).
Методичка украинского патриота для борьбы против ватных рабов Путина
Наблюдатели ОБСЕ "не видят" российских военных на Донбассе, из-за того, что наемники не ходят в открытую в форме РФ
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На фото бурят и петух, адепты рускага мира.
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КАЦАПСКИЕ РАБЫ КАВКАЗЦЕВ И УГОЛОВНИКОВ С УМА СХОДЯТ ОТ ВОДКИ И КАЛАШЕЙ,МИРОВЫЕ БЛАГА ИХ ИНТЕРЕСУЮТ С ПОЗИЦИИ СПИРТЗАВОДОВ И ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ - РАСИЯ ВПЕРДЕ!
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Галицкий хохлорысенок вонючий--вали за перевал в схрон-там слет дебилов!!!
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Спасайте свои денежки: через несколько часов Кабмин будет обсуждать национализацию Приватбанка.Сегодня в 20.30 по Киеву состоится экстренное заседание Кабмина, на котором будет обсуждаться национализация «Приватбанка».Уже в начале грядущей недели в «Приватбанк» может быть введена временная администрация. После чего банк должен быть национализирован. На неофициальном уровне уже сообщалось, что акционеры банка уже дали согласие на такую схему решения вопроса.
Рейтинг: 1
А чего в воскресенье? Пока банки закрыты? Что бы обрадовать население утром понедельника?Утром хохлы проснутся а доллар............по 250 гривнов...И хохлам достанется стол,стул и портрет Ленина!Вас снова нае**т пейсатые!
Рейтинг: 4
Вместе с тем в социальных сетях украинцы уже пишут, о том, что в некоторых населенных пунктах ограничена выдача наличных в банкоматах «Приватбанка».Банкоматы выдают сообщение:"Превышен лимит снятия наличных. Банкомат это устройство для снятие небольших сумм, поэтому максимальная сумма снятия наличных ограничена до 200 грн за 3 часа. Снять наличные вы также можете в других украинских банках."
Рейтинг: 2
Яйцек Сариуш-Польский..,правильно так.
Рейтинг: 1
Люблю я зиму в украине,
вот будет холодно скотине,
И жрачки скоро не достать,
зато им весело скакать.
К весне уж будут все в прыщах,
мечтая о москальских щах.
И как бездомные собаки,
начнут друг друга грызть за сраки.
Рейтинг: 5
ДБ БЛ