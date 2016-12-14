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Откуда Путин скоро нападет на Киев: появилась карта

18.12.2016 (12:07)
Переодетые российско-террористические войска готовы к нападению
Переодетые российско-террористические войска готовы к нападению

Войска президента России Владимира Путина дислоцируются на территории Украины, в непризнанном Приднестровье, в Южной Осетии и Абхазии.

Инфографику расположения военнослужащих РФ обнародовал член Европарламента Яцек Сариуш-Вольский .

Отметим, что на представленной членом Европейского парламента инфографике видно, что наибольшее количество российских военнослужащих и военной техники РФ сосредоточено в Украине — на территории аннексированного Крыма (25 тыс) и оккупированного Донбасса (8 тыс).

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Методичка украинского патриота для борьбы против ватных рабов Путина

Наблюдатели ОБСЕ "не видят" российских военных на Донбассе, из-за того, что наемники не ходят в открытую в форме РФ


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

18.12.2016 (13:52) / Join up

На фото бурят и петух, адепты рускага мира.

18.12.2016 (14:11) / ВИЖУ

КАЦАПСКИЕ РАБЫ КАВКАЗЦЕВ И УГОЛОВНИКОВ С УМА СХОДЯТ ОТ ВОДКИ И КАЛАШЕЙ,МИРОВЫЕ БЛАГА ИХ ИНТЕРЕСУЮТ С ПОЗИЦИИ СПИРТЗАВОДОВ И ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ - РАСИЯ ВПЕРДЕ!

18.12.2016 (14:01) / ВИЖУ

Галицкий хохлорысенок вонючий--вали за перевал в схрон-там слет дебилов!!!

18.12.2016 (13:45) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Спасайте свои денежки: через несколько часов Кабмин будет обсуждать национализацию Приватбанка.Сегодня в 20.30 по Киеву состоится экстренное заседание Кабмина, на котором будет обсуждаться национализация «Приватбанка».Уже в начале грядущей недели в «Приватбанк» может быть введена временная администрация. После чего банк должен быть национализирован. На неофициальном уровне уже сообщалось, что акционеры банка уже дали согласие на такую схему решения вопроса.

18.12.2016 (13:54) / ВИЖУ

А чего в воскресенье? Пока банки закрыты? Что бы обрадовать население утром понедельника?Утром хохлы проснутся а доллар............по 250 гривнов...И хохлам достанется стол,стул и портрет Ленина!Вас снова нае**т пейсатые!

18.12.2016 (13:50) / БЕНЯ ВСЕХ ПОИМЕЛ

Вместе с тем в социальных сетях украинцы уже пишут, о том, что в некоторых населенных пунктах ограничена выдача наличных в банкоматах «Приватбанка».Банкоматы выдают сообщение:"Превышен лимит снятия наличных. Банкомат это устройство для снятие небольших сумм, поэтому максимальная сумма снятия наличных ограничена до 200 грн за 3 часа. Снять наличные вы также можете в других украинских банках."

18.12.2016 (13:44) / нашатырь

Яйцек Сариуш-Польский..,правильно так.

18.12.2016 (13:36) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Люблю я зиму в украине,
вот будет холодно скотине,
И жрачки скоро не достать,
зато им весело скакать.
К весне уж будут все в прыщах,
мечтая о москальских щах.
И как бездомные собаки,
начнут друг друга грызть за сраки.

18.12.2016 (12:25) / Читатель ...

ДБ БЛ