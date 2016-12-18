В Ужгороде прошел благотворительный забег, бежал даже мэр (ФОТО)

|Ради благотворительности бежали все, даже мэр Ужгорода
В Ужгороде сегодня состоялся благотворительный забег в преддверии Дня Святого Николая под символическим названием "Пробеги - помоги".
Организаторы - U-Run / Uzhhorod Running Club (Ужгородский беговой клуб) совместно с ОО "Счастливые дети" при содействии, в частности, и Ужгородского городского совета.
Официально зарегистрировалось полсотни людей, на самом деле участников акции было намного больше. Дистанцию в 2 километра вместе со всеми пробежал и мэр Богдан Андриив.
Стартовали на Театральной площади, далее через пешеходный мост, Киевскую набережную, мост Масарика и набережной Независимости вернулись снова на площадь Театральную.
Каждый из участников забега мог сделать благотворительный взнос, все собранные средства будут переданы ОО "Счастливые дети".
Как в Ужгороде прошла благотворительная барахолка (ВИДЕО)
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